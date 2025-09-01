Akıllı telefon üreticileri, yazılım güncellemeleriyle cihazlarının kullanım ömrünü uzatmaya ve yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Samsung da bu kapsamda kendi arayüzünü düzenli aralıklarla güncelleyerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Şirketin son hamlesi ise Galaxy S23 serisine yönelik başlatılan One UI 8 beta süreci oldu.

Samsung, Galaxy S23 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 beta güncellemesini duyurdu. Yeni güncelleme S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerine kademeli şekilde ulaşmaya başlayacak.

Samsung, bir süredir Galaxy S24 ve S25 modellerinde test ettiği One UI 8 betayı artık Galaxy S23 serisine de getirdi. Yeni sürümle birlikte güncellenmiş One UI 8 arayüzü geliyor ve Eylül 2025 güvenlik yaması da paketin içinde yer alıyor.

Bluetooth işitme cihazı eşleştirmesi artık daha kolay

Beta programına katılmak isteyenler, Samsung Members uygulamasından kayıt yapabiliyor. One UI 8 ile birlikte Hızlı Paylaşım daha basit ve kullanışlı bir tasarıma kavuşmuş durumda. Samsung İnternet tarayıcısı elden geçirilmiş, AI Select daha pratik hale getirilmiş. Bunun yanında yeni ekran döndürme seçenekleriyle Samsung DeX, geliştirilmiş bölünmüş ekran görünümü ve yenilenen Takvim ile Hatırlatıcılar uygulaması da öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor.

Güncelleme aynı zamanda Güvenli Klasör’ün daha güçlü bir versiyonunu Bluetooth işitme cihazlarını kolay eşleştirme imkânını ve yenilenen hava durumu görsellerini içeriyor. Takvim’e eklenen anımsatıcı yönetimi ve yemek kaydı hatırlatıcısı da öne çıkan yenilikler arasında bulunuyor.