Akıllı telefon pazarında batarya teknolojileri uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle daha ince tasarımlı cihazlarda yüksek kapasiteye ulaşmak, üreticilerin en büyük hedeflerinden biri haline geldi. Samsung’un yeni modeli Galaxy S26 Edge de bu tartışmaların odağında yerini aldı. S26 Edge'de beklenen silisyum-karbon batarya teknolojisi yerine yine lityum-iyon kullanılması dikkat çekiyor.

Galaxy S26 Edge’in bataryası Çin’in 3C sertifikasyon kurumunda EB-BS947ABY parça numarasıyla listelendi. Sertifikada yer alan bilgilere göre bataryanın nominal kapasitesi 4.078 mAh olacak. Ancak bu değer pazarlama tarafında 4.200 mAh olarak duyurulacak.

4.200 mAh kapasiteyle geliyor

Daha önceki sızıntılarda da gündeme gelen 4.200 mAh kapasite sonunda doğrulanmış oldu. Bu da Galaxy S25 Edge’e göre daha büyük bir batarya anlamına geliyor ancak sertifika belgelerinde dikkat çeken nokta, bataryanın yine lityum-iyon olması. Samsung, henüz silisyum-karbon bataryalara geçiş yapmadı. Aslında bu teknoloji aynı alanda daha yüksek kapasite sunabiliyor ama şirketin Edge serisini ince tasarımda tutma isteği, bu modelde kullanılmamasının nedeni gibi görünüyor.

Samsung şimdilik güvenilir lityum-iyon bataryadan vazgeçmiyor. Kapasiteyi biraz artırarak yola devam eden şirket, silisyum-karbon bataryaları ise muhtemelen ilerleyen dönemde daha uygun modellerde karşımıza çıkaracak.