Samsung, bilinmeyen bir nedenden dolayı S23 serisindeki yüksek bitrate 8K video çekme seçeneğini kaldırdı.

Bir video çekerken görüntü kalitesini belirleyen tek etmen çözünürlük değil. Siz 4K veya 8K çözünürlükte video çekiyor olsanız da videonun kalitesi, dosyaya bir saniye içinde işlenen verilere, bitlere bağlıdır.

Samsung, en güncel amiral gemisi serisi Galaxy S23 ile bu konuda video çekmeyi sevenlere büyük bir güzellik yapmış, kullanıcılara 200 Mb/s bitrate sunmuştu. Ancak bu güzellik, son güncellemesiyle gerekçesiz bir şekilde, sessiz sedasız kaldırıldı.

Samsung Galaxy S23 serisinde videoların bitrate’i sadece 80 Mb/s oldu!

Samsung, kamera ayarlarındaki “Yüksek bitrate” ayarını devre dışı bıraktı. Söz konusu ayar, yalnızca 8K çözünürlük ve 30 FPS ile video çekme durumunda kaldırıldı. Bu ayarın devre dışı kalmasıyla videolar, yalnızca 80 Mb/s bitrate ile çekilebilir oldu.

Öte yandan özelliğin tam olarak hangi güncelleme ile devre dışı bırakıldığı henüz net değil. Bazı kullanıcılar bu özelliğin son yazılım güncellemesiyle kaldırıldığını belirtirken diğerleri, Kamera uygulamasının yeni sürümüyle bu değişikliğin yaşandığını belirtiyor. Samsung, Kamera uygulamasını geçtiğimiz günlerde 13.1.01.28’den 13.1.01.35’e yükseltmişti.

8K 30 FPS’te yüksek bitrate halihazırda sorunlara yol açıyordu:

Samsung Galaxy S23 kullanıcıları, yüksek bitrate seçeneğine sahip olsa da halihazırda sorunlarla karşılaşıyordu. Bazı çekimler sonrasında videoların çıktısında takılmalar görülüyordu. Dolayısıyla Samsung’un özelliği kaldırmasının ardındaki neden, bu soruna bir çözüm bulmak olabilir.

Tabii özelliğin kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı kaldırıldığı ancak önümüzdeki haftalarda belli olacak.