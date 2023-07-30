Samsung’un Mobil departmanının patronu TM Roh, önümüzdeki 5 sene içerisinde şirketin üst düzey Galaxy telefonlarının iPhone satışlarını geçeceğini iddia etti.

Samsung'un Mobil Deneyim (MX) başkanı TM Roh, geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin başkenti Seul'de düzenlenen bir basın toplantısında Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i tanıttı.

Roh ayrıca Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları için etkileyici rakamlar açıkladı ve bu yıl Kore'de satılan üç üst düzey Galaxy akıllı telefondan birinin katlanabilir olacağını ve tüm Galaxy amiral gemisi satışlarının %20'sinden fazlasını oluşturacağını öngördü.

Roh, Samsung'un beş yıl içinde Apple'ın iPhone sevkiyatlarını geçeceğini iddia etti

Samsung'un üst düzey akıllı telefon pazarında Apple'ı yakalamasını engelleyen iki temel sorun var. Birincisi, Samsung'un iOS gibi kendine özel bir ekosistemi yok, ancak yine de cihazları için özel uygulamalar geliştirebilir. İkincisi ise Galaxy Z Fold 5'in pahalı bir cihaz olması.

Apple'ın iPhone 15 serisinde 84-89 milyon adet cihaz üretmeyi planladığı ve bunun Galaxy S23'ün satışlarını çok aşacağı tahmin ediliyor. Genel olarak giriş seviyesi, orta sınıf ve katlanabilir cihazlar dahil olmak üzere çeşitli ürün yelpazesiyle Apple'dan daha fazla akıllı telefon satmasına rağmen, Samsung'un üst düzey Galaxy modelleri iPhone'ların satış sayısına ulaşamıyor.

Bakalım TM Roh’un 5 yıllık iddiası gerçek olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.