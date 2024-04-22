Samsung'un Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "R12" koduyla geliştirilen bir telefon, modelin varlığını ortaya koydu. Ancak telefonla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "R12" olarak kodlanan bu cihaz, sadece bu bilgiyle bile heyecanı artırmış durumda.

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni telefon, Galaxy S24 FE. Zira şirket, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Galaxy S serisi FE telefonlar için daima "Rxx" kodunu kullandı. Mesela Galaxy S20 FE "R8", Galaxy S23 FE ise "R11" olarak kodlanmıştı.

Ancak biraz geç bir tarihte piyasaya sürülebilir

*Samsung Galaxy S24.

Samsung'un geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalara göre Galaxy S24 FE'nin bu yıl biraz gecikebileceğini söylemek mümkün. Çünkü geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Galaxy S23 FE ile ilgili sızdırılmış bilgiler vardı. Ancak Galaxy S24 FE için böyle bir şey söz konusu değil. Şu an için sadece telefonun varlığından haberdarız.

Samsung Galaxy S24 FE'nin teknik özelliklerine ilişkin bilgi olmasa da bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Samsung Galaxy S23 FE, daha çok Samsung Galaxy S22 ile Galaxy S22+ modellerine benzerlik gösteriyordu. Buradan yola çıkacak olursak; Galaxy S24 FE'nin de Galaxy S23 ile Galaxy S23+'a benzer bir yapıda olacağını söyleyebiliriz.