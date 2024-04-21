Galaxy S24 ailesindeki başarının ardından Samsung'un, S25'te yapay zekâ özelliklerini daha da çeşitlendireceği netleşti.

Son çıkardığı akıllı telefonlarla hâlihazırda akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından olan Samsung, telefonlarda yapay zekâ uygulamalarını görmemize de öncü oldu desek yanlış olmaz. Zira şirket, Galaxy AI ile pek çok kullanışlı özelliği telefonlara dahil etti. Üstelik bunu yeni modellerle kısıtlı tutmayıp 2021’in amiral gemilerine kadar uzattı.

Bu bağlamda Galaxy S21’in bile bazı yapay zekâ özelliklerine kavuşacağını biliyoruz. Fakat şirketin bu noktada durmaya niyeti yok gibi görünüyor. Zira mobil cihazlarda yapay zekâ dönemini başlatan Samsung, önümüzdeki dönemdeki gelişmelerle cihazlarını yapay zekâ özellikleri açısından çok daha zengin hâle getirecek.

Google’ın Gemini Nano 2’siyle birlikte Galaxy S25, çok daha fazla yapay zekâ özelliği sunacak.

Güney Koreli Daum Herald Economy sitesinin haberine göre Samsung yöneticilerinden Cho Cheol-min, bir forumda Galaxy S25 ailesi planları üzerine konuştu. 2025 yılında tanıtılması beklenen cihazlar, habere göre Google’ın henüz duyurulmamış Gemini Nano 2’sinden güç alacak.

Bununla birlikte cihaza hangi yeniliklerin geleceği kesin değil fakat cihazın ses ve görsel işlemede seviye atlayacağından şüphemiz yok. Fakat hâlihazırdaki Galaxy AI özelliklerinin bir kısmının ücretli olması gündemdeyken bu özelliklerin ve geliştirmelerin tamamen ücretsiz gelmesi beklenmiyor. Siz mobil cihazlarda hangi yapay zekâ özelliklerini görmek isterdiniz?