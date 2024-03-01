Samsung'un şimdiden Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığı iddia edildi. Hatta bu akıllı telefonun bazı özellikleri de sızdırılmış durumda. Eğer iddialar gerçekse Galaxy S24 FE, Galaxy S24'ten daha iyi bile olabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, Galaxy S24 FE üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Galaxy FE serisini genelde bir ya da birkaç yıl ara vererek duyuran Samsung, bu kez böyle bir şey yapmayacak gibi görünüyor. Üstelik eğer gelen bilgiler gerçekse Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy S24'ten çok daha fazla ses getirecek.

Güney Koreli sızıntı kaynağı @OreXda'nın paylaştığı bilgilere göre Samsung Galaxy S24 FE, yaklaşmakta olan telefonun pek çok özelliğini ortaya koymuş durumda. Buna göre Samsung Galaxy S24 FE'de 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Emin olmasa da AMOLED panelden bahseden kaynağımız, işlemci cephesinde ise Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 seçeneklerinin olacağını söylüyor.

Galaxy S24 FE'nin bataryası, Galaxy S24 FE'den büyük olacak!

Sızıntı kaynağımıza göre Samsung Galaxy S24 FE, 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya, Samsung Galaxy S24'ün 4.000 mAh kapasiteli bataryasından daha büyük. Öte yandan; 12 GB kapasiteli RAM ile donatılacak akıllı telefon, 256 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek.

Samsung Galaxy S24 FE sızdırılan teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, AMOLED (kesin değil) İşlemci Exynos 2400 - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB (LPDDR5X) Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Batarya 4.500 mAh

Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24'ten nasıl daha ucuza gelecek?

Samsung, FE serisi akıllı telefonları nispeten uygun fiyatlı tutuyor. Ancak buraya kadar gördüğümüz özellikler, Galaxy S24'le kafa kafaya gidiyor ve hatta batarya açısından bu telefonu geçiyor. Hâl böyleyken bu akıllı telefon, Galaxy S24'ten nasıl daha ucuza mâl olacak?

Bu noktada kesinleşmiş bir şey olmasa da Samsung Galaxy S24 FE, büyük olasılıkla kamera özellikleri açısından bir nebze daha düşük seviye sunacak. Belki de şirket, telefonun daha az sağlam olmasını sağlayacaktır. Tüm bu bilinmezlikler, Samsung Galaxy S24 FE ile ilgili daha fazla bilgi sağlandığında netleşecek.