Samsung Galaxy Z Flip6'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, tasarım konusunda önceki nesille benzer olacak. Teknik tarafta ise birkaç iyileştirmeyle gelecek.

Samsung’un katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold ve Z Flip, bu sene de büyük merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz gün Z Fold6’nın tasarım ve teknik detayları hakkında tüm bildiklerimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise benzer bir sızıntı Z Flip6’da yaşandı.

Dünkü sızıntının da kaynağı olan Smartprix ve OneLeaks, Z Flip6’nın render görsellerini ve muhtemel özelliklerini bizlerle buluşturdu.

Galaxy Z Flip6 tasarımı muhtemelen böyle olacak:

Dikey katlanan bir model olan Z Flip6’da çok fazla tasarım değişikliği görmeyeceğiz. Görüntülerden Flip5 ile neredeyse aynı olacağı anlaşılabiliyor. Zaten Samsung Flip5’te daha büyük kapak ekranı gibi büyük tasarım değişikliklerine gitmişti. Bu yüzden bu seneki cihazda pek değişiklik yapmaması anlaşılabilir bir durum.

Boyutlarına baktığımızda tek fark edilebilir değişikliğin kalınlıkta olduğunu görüyoruz. Smartprix’e göre cihaz; 165,0, 71,7 ve 7,4 mm boyutlarıyla gelecek. Yani kalınlık 6,9 mm’den 7,4 mm’ye çıkacak. Bunun nedeni büyük ihtimalle daha büyük bir batarya.

Galaxy Z Flip6’da nasıl özellikler bekliyoruz?

Sızıntılara göre Z Flip6’da 6,7 inçlik bir ekran yer alacak. Kapak ekranı ise 3,4 inç boyutunda olacak. Yine 120 Hz yenileme hızı ve 1.600 nitlik maksimum parlaklık görme ihtimalimiz var. Buna ek olarak şirketin, katlanan kısımdaki çok eleştirilen kırışıklardan OnePlus Open’ın yaptığı gibi kurtulması veya bunları daha az belirgin hâle getirmesi bekleniyor.

Cihaz, bir sürpriz olmazsa tıpkı kardeşi gibi Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. RAM ve depolama konusunda şimdilik bir bilgi yok. Arkada, geçen yılki gibi 12 MP’lik ikili kamera göreceğimiz söyleniyor. Ancak daha önce gelen raporlar, şirketin Flip telefonlar için 50 MP kamera test ettiğini öne sürmüştü. Bu kameraların cihaza gelip gelmeyeceği belirsiz. Önde ise yine deliğe yerleştirilen 10 MP’lik selfie kamerasıyla karşılaşabiliriz.

Telefonun kalınlaşmasının nedeninin daha büyük batarya olabileceğini söylemiştik. Gelen bilgilere göre şirket, kapasiteyi 3.700 mAh’den 4.000 mAh’e çıkarabilir. Bunun dışında S24 serisiyle tanıtılan Galaxy AI yapay zekâ özelliklerini de telefonda göreceğimizi ekleyelim.

Galaxy Z Flip6 ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip6’nın kardeşi Z Fold6 ile yaz aylarındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlik, büyük ihtimalle temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek.

Galaxy Z Fold6 hakkında tüm bildiklerimiz için: