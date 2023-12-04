17 Ocak'ta tanıtılması muhtemel Samsung Galaxy S24 Ultra'nın duvar kâğıtları gün yüzüne çıktı. Samsung bu yıl, alışılmışın dışına çıkacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir 2024 model amiral gemisi telefonu Galaxy S24 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; telefonların tasarımları ve sahip olacakları teknik özellikler, büyük oranda ortaya çıkmış durumda. Eğer ters köşe olmazsak 17 Ocak'ta bu akıllı telefonlarla tanışma imkânı yakalayacağız.

Şimdiyse Galaxy S24 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serinin en güçlü modeli olacak Galaxy S24 Ultra'nın duvar kâğıtları sızdırıldı. Eğer bu sızıntı gerçekse Samsung, bu yıl tüketiciyi etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Zira Galaxy S24 Ultra ile piyasaya sürülecek duvar kâğıtları, alıştıklarımızdan daha iyi ve daha farklı.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın duvar kâğıtları böyle olacak:

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın sızdırılan duvar kâğıtları, Samsung'un çoğu zaman dairesel olarak tercih ettiği düzenden oldukça uzak. Sızıntı kaynağı; duvar kâğıtlarının, telefonun rengi ile uyumlu olacağını söylüyor. Bu arada; söz konusu iddianın gerçek olma olasılığının yüksek olduğunu söyleyelim. Zira şirket, Galaxy Book 4 serisi dizüstü bilgisayarlarda da benzer bir tasarım tercih edecek. Galaxy S23 serisi ile Galaxy Book 3 serisinin duvar kâğıtları da oldukça benzerdi.

Eğer siz de Samsung Galaxy S24 Ultra ile piyasaya sürülmesi muhtemel duvar kâğıtlarını şimdiden kullanmak isterseniz, buradaki ve buradaki bağlantıları kullanarak, yüksek çözünürlüklü görüntülere ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler için: