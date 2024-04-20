Samsung, bildirim panelini alakasız şekilde açıp duran hatayı düzelteceğini bildirdi.

Son çıkardığı akıllı telefonlarla hâlihazırda akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından olan Samsung, telefonlarda yapay zekâ uygulamalarını görmemize de öncü oldu desek yanlış olmaz. Zira Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy AI ile pek çok kullanışlı özelliği telefonlara dahil etti. Tabii bu, geniş çaplı One UI 6.1 arayüzünün bir parçası.

Güncelleme, bunun haricinde pek çok yenilik getirmiş olsa da kullanıcılar, söz konusu güncellemeyle gelip bir anda kullanıcı deneyimini baltalayan bir hatadan şikâyetçi. Söz konusu hata, bildirim panelinde kendini gösteriyor ve telefona gelen bildirimlerle etkileşime girmeyi zorlaştırıyor.

Bildirime bakayım derken bildirim paneli açılıyor.

Ufak bir şey olsa da tekrar ettikçe kullanıcıyı sinir eden bu hata, örneğin size bir mesaj geldiğinde ve detaylarına bakmak için bildirime dokunduğunuzda alakasız şekilde bildirim panelinin açılmasına sebep oluyor. Bu da cihaz kullanımını ve kullanıcı deneyimini baltalıyor.

Şikâyetler gittikçe artınca Samsung topluluk yöneticileri, problemin farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte kullanıcıların güncellemeleri yaptıklarından emin olmalarını isteyen ekip, sorunu çözecek yazılımı da çok geçmeden paylaşacaklarını belirtti. Benzer şekilde daha önce kullanıcıların telefon ekranlarında yeşil bir çizgi oluştuğuna yönelik de geri bildirimler gelmişti. Siz benzer bir durum yaşadınız mı?