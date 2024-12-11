Samsung Galaxy S25 serisinin tüm telefonlarının depolama seçenekleri sızdırıldı. Standart modelde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olması dikkat çekti.

Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25’i ocakta gerçekleştireceği bir etkinlikle bizlerle buluşturacak. Tarih yaklaştıkça telefonlar hakkında daha fazla sızıntı ortaya çıkıyordu. Şimdi ise cihazların depolama seçenekleri hakkında bilgi geldi.

X üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan sızıntı kaynağı “MysteryLupin” serideki tüm telefonların depolama alanlarını listeledi. Burada, iyileştirme bekleyenleri üzecek bir durum görüldü.

Galaxy S25, yine 128 GB’la gelecek

Paylaşılan bilgilere göre serinin en ucuz telefonu olacak standart Galaxy S25 modeli, başlangıç depolama alanında herhangi bir değişiklik yaşamayacak. Bu da 128 GB ile geleceği anlamına geliyor. Ayrıca 256 GB da telefonda sunulacak.

Bunun kullanıcılar için bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Piyasadaki birçok Android marka, son amiral gemilerinde başlangıç depolama alanını 256 GB yapmaya başlamıştı. Örneğin OnePlus 12 ve Xiaomi 14 modelleri böyle geilyordu. Buna rağmen Samsung, görünüşe göre henüz böyle adım atmak istemedi. Tabii ki 128 GB ile devam eden tek marka da değiller. Apple da standart iPhone 16’da benzer yaklaşım sunuyor. Google’ın Pixel 9 modellerinde de bu durum mevcut.

Diğer modellere baktığımızda S25 Plus'ın 256/512 GB ile geleceğini görüyoruz. Ultra modelde ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleri sunulması muhtemel.