Ocakta tanıtılacak Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tarafında nasıl özelliklerle geleceği belli oldu.

Samsung’n önümüzdeki ay tanıtacağı amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisi hakkındaki sızıntılar bitmek bilmiyor. Şimdi ise en büyük değişikliklere uğrayacak modellerden olan S25 Ultra hakkında yeni bilgiler geldi.

Cihaz, Camera FV-5 platformu üzerinde listelendi. Bununla birlikte de kameralarından birini nözellikleri ortaya çıkmış oldu. Detaylara baktığımızda kamera tarafından da ciddi iyileştirmeler alacağını görebiliyoruz.

Galaxy S25 Ultra nasıl kamera özelliklerine sahip olacak?

S25 Ultra, bir sürpriz olmazsa tıpkı selefi S24 Ultra gibi 200 MP’lik bir ana kameraya sahip olacak. Ona 50 MP’lik 5x optik zoom destekli telefoto kamera, 50 MP’lik ultra geniş kamera ve bir de 3x zoom destekli 10 MP’lik ekstra telefoto kamera eşlik edecek. Yani toplamda 4 kamera arkada yer alacak.

Bu listelemenin tam olarak hangi kamera için olduğu bilinmiyor. Ancak ana kamera veya ultra genişe yönelik olma ihtimali fazla. Bilgilere göre sensör, 23,2 mm odak uzaklığına, f/1.7 diyafram açıklığına ve 4080x3060 görsel çözünürlüğüyle gelecek. Diyafram açıklığının küçülmesi, cihazın çok daha parlak fotoğraflar çekmesine olanak tanıyacak. Yani S25 Ultra’da daha detaylı ve kaliteli fotoğraflar yakalayabileceksiniz.

Bunlar dışında Ultra modelin diğer özelliklerine de kısaca bakalım. Sivri köşeli tasarımı bırakıp yuvarlak köşelere geçecek cihazda; 6,8 inçlik ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM (sadece 12 GB ile gelme ihtimali de yüksek), 45W destekli 5000 mAh’lik batarya gibi özellikler bekliyoruz.