Samsung Galaxy S25 FE'nin DxOMark Kamera Puanı Açıklandı (Almaya Değer mi?)

Samsung Galaxy S25 FE'nin DxOMark kamera test sonuçları paylaşıldı. Sonuçlar, pek de etkileyici değil.

Samsung, geçtiğimiz eylül ayında çok beklenen uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 FE’yi resmen tanıtmıştı. Cihaz; 6,7 inç 120 Hz ekran, Exynos 2400 işlemci, 4900 mAh batarya gibi özelliklerle geliyordu. Kamera tarafında ise arkada alt alta dizilmiş üçlü kamera kurulumu görüyorduk.

Şimdi ise Galaxy S25 FE modelinin DxOMark kamera test sonuçları paylaşıldı. Analize baktığımızda çok da etkileyici sonuçlar vermediğini görüyoruz. Öyle ki Samsung’un kamera tarafında azalttığı özellikler, DxOMark sonuçlarına yansıyor.

118 puan alarak dünyada 123’üncü sıraya yerleşti

Galaxy S25 FE modeli DxOMark kamera testleri sonucunda 118 puan almayı başardı. Bu puan da onu dünyadaki telefonların kameraları sıralamsında 123’üncü sıraya koydu. Premium segmentte ise 21’inci sırada yerini aldı. Bütçe dostu bir amiral gemisi telefonun çok üst sıralarda yer almasını zaten beklemiyoruz ancak 123’ün biraz aşağılarda olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki çoğu eski model S25 FE’yi geride bırakıyor.

Cihaz fotoğraf tarafında 130 puan almış. Burada ana kamera 130 puan, bokeh 150 puan, ultra geniş 143 puan ve telefoto 112 puanda. Video tarafında ise 98 gibi düşük diyebileceğimiz bir genel puan görüyoruz. Burada ana kamera 125, ultra geniş 14 gibi inanılmaz düşük, telefoto da 41 puan alabilmiş.

Avantajları ve dezavantajlarına da bakalım. DxOMark’a göre genel anlamda video ve fotoğraf performansı için yeterli bir model. Doğal modda iyi renkler, parlak koşullarda yeterli detaylar, hızlı dokunma yanıtları gibi avantajları var. Ancak düşük ışıklarda aşırı parlaklık, tek elde gereksiz fazla istenmeyen dokunmalar, bokeh modunda azaltılmış detay gibi dezavantajları bulunuyor. Cİhazın 50 MP (f/1.8) ana kamera, 8 MP (f/2.4) telefoto kamera ve 12 MP (f/2.2) ultra geniş kamerayla geldiğini belirtelim.