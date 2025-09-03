Bilindik sızıntı kaynağı Evan Blass, Samsung Galaxy S25 FE ile Galaxy Tab S11 serisi tabletlerin resmî basın görsellerini sızdırdı. Paylaşılan görüntüler, daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın son büyük duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda; 4 Eylül'de (yarın) gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu, yani Galaxy S25 FE ile tanışacağız. Şirket, aynı etkinlikte Galaxy Tab S11 serisi tabletlerini de resmî olarak duyuracak.

Şimdiyse bu ürünlerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sektörün bilindik sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra'nın resmî basın görsellerini sızdırmayı başardı. Gelin hep birlikte o görsellere yakından bakalım.

Samsung Galaxy S25 FE dört renk seçeneğine sahip olacak

Samsung Galaxy S25 FE, daha önce yaşanan sızıntılara paralel bir tasarım diline ev sahipliği yapacak. Oldukça ince çerçevelerle donatılacak akıllı telefon, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Üstelik bu akıllı telefon 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renk seçenekleri lacivert, beyaz, Jetblack ve Icyblue olarak isimlendirilecek.

Samsung'un Exynos 2400 işlemcisiyle gelecek telefon, 45W hızlı şarj desteği sunan 4.900 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilecek. Telefonun fiyatı ise Galaxy S24 FE ile aynı düzeyde olacak.

Gelelim Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'ya

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, alıştığımız tasarım dilini yansıtmaya devam edecek. Bu bağlamda; bu tablette ince sayılabilecek çerçeveler bulunacak. Tabletin selfie kamerası için hafif bombe verilmiş bir çerçeve tasarımı kullanılacak. Arka kısımda ikili kamera kurulumu tüketicileri bekliyor olacak. Samsung'un yeni tabletleri MediaTek'in Dimensity 9400+ işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S11 ile Galaxy Tab S11 Ultra arasında iki temel farklılık var. Bunlardan biri, standart modelin tek kamera sensörüne sahip olacak olması. Ayrıca Galaxy Tab S11 Ultra'nın bombeli çerçevesi olmayacak. Şirket, bunun yerine daha geniş çerçeveler kullanacak ve selfie kamerayı bu çerçevenin içine gömecek.