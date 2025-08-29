Samsung Galaxy A17 5G Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Türkiye'de peynir ekmek gibi satması beklenen Samsung'un en yeni uygun fiyatlı modeli Samsung Galaxy A17 5G satışa sunuldu.

Samsung’un kısa süre önce tanıttığı giriş segment modeli Galaxy A17 5G, resmî olarak Türkiye’de satışa sunuldu.

6,7 inç boyutundaki 120 Hz Super AMOLED ekranı, 5 nm Exynos 1330 işlemcisi, 4/8 GB RAM seçenekleri ve 5.000 mAh bataryasıyla öne çıkan Galaxy A17 5G, üç farklı renk alternatifiyle tüketicilere sunuluyor.

Samsung Galaxy A17 5G

Telefonun kamera tarafı dikkat çekici. Ön tarafta 13MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta OIS destekli 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş açı ve 2MP makro kamera yer alıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan cihaz, 25W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda uzun süreli bir deneyim vadediyor.

Samsung Galaxy A17 5G fiyat noktasında ise 128 GB depolama seçeneği için 12.999 TL, 256 GB depolama seçeneği içinse 14.999 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini almış durumda.

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz,
1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık
İşlemci Exynos 1330
RAM 4 GB / 8 GB
Depolama 128 GB / 256 GB
Arka Kamera 50MP OIS geniş açı
5MP ultra geniş açı
2MP makro
Ön Kamera 13MP
Pil 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
İşletim Sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G fiyatı

Konfigürasyon Fiyatı
4 GB RAM + 128 GB depolama 12.999 TL
8 GB RAM + 256 GB depolama 14.999 TL

Peki siz Samsung'un yeni uygun fiyatlı modelini satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

