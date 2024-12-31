Samsung, Galaxy S25 için Google ile bir iş birliği yapmış gibi görünüyor. Eğer durum böyleyse Galaxy S25'ler, Gemini'ın ücretli sürümü olan Gemini Advanced'e ücretsiz erişim imkânı sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki haftalarda piyasaya süreceği Galaxy S25 serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25, Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini'ın ücretli sürümüne, en azından bir süreliğine ücretsiz erişim imkânı sağlayacak.

Google, Gemini için ücretli abonelik paketi sunuyor. "Gemini Advanced" olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, bir ay ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 719,99 TL'ye mâl oluyor. Bu paketi satın alan kullanıcılar, Gemini'ın en güçlü versiyonlarına ve tüm özelliklerine ulaşabiliyorlar. İşte Google uygulamasının "v15.52.37" kodlu Android beta sürümü kodlarında yapılan incelemeler, Google ile Samsung'un bu noktada iş birliği yapabileceklerini gözler önüne seriyor.

Detaylar belirsiz

Ancak buradan çok önemli belirsizlikler var. Evet, Google ile Samsung, Gemini Advanced için etkileyici bir kampanya duyuracaklar ancak bu kampanyanın süresi şimdilik belli değil. Sektör kaynakları, Galaxy S25'in 3 ay, Galaxy S25+'ın 6 ay, Galaxy S25 Ultra'nın ise 1 yıl boyunca ücretsiz Gemini Advanced aboneliği sunabileceğini düşünüyorlar.

Samsung Galaxy S25 ailesinin Gemini Advanced kampanyasına ilişkin söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için Galaxy S25 ailesinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğini beklemek gerekecek.