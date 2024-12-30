Samsung, Galaxy S25 serisine "Neden bu kadar gecikti ki?" diyeceğiniz kaza algılama özelliği ekleyebilir.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S25 serisi, ocak içinde gerçekleştirilecek bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle resmen tanıtılacak. Resmî tarih hâlâ belli değil ancak beklentiler 22 Ocak’ta gerçekleştirileceği yönünde. Telefonların, tasarımdan teknik detaylarına kadar birçok büyük yenilikle geldiğini göreceğiz.

Android Authority, bugün Galaxy S25 serisinde “Şimdiye kadar neden gelmedi?” diye soracağınız bir yenilik daha yer alabileceğini keşfetti. Bu özellik, hayatınızı kurtaracak.

Kaza algılama nihayet geliyor

Apple, 2 yıldan uzun bir süredir telefonlarında kaza algılama sistemi sunuyordu. Android tarafında ise Google Pixel gibi cihazlarda benzer işlevleri görebiliyorduk. Ancak ilginç bir şekilde şimdiye kadar Samsung’dan böyle bir adım gelmemişti. Sadece uzun süredir üzerinde çalıştığını biliyorduk.

Eğer bugün ortaya atılan iddia doğru çıkarsa nihayet kaza algılamanın S25 ile Samsung’un amiral gemisi cihazlarına da geldiğini görebiliriz. Android Authority, bu özellik için kullanılan sensörü telefonda keşfetmiş.

Ancak hâlâ kesin diyemiyoruz. Çünkü şirket, Galaxy S24 ve Z Fold 5 gibi telefonlarına da kaza sensörü eklemişti. Bu sensörlere rağmen telefonların hiçbiri kaza algılama özelliğiyle kullanıma sunulmamıştı.

Yani yer alıp almayacağını görmek için S25 ailesinin tanıtılacağı günü beklememiz gerek. Bu özelliğin, yer aldığınız kazaları tespit ettiğini ve sizden bir hamle gelmedikçe acil durum numaralarını aradığını belirtelim. Yani gerçekten hayat kurtarıyor.