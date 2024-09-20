Samsung'un Galaxy S25 ve S25+ modellerinin şarj hızları, önceki nesillerle aynı seviyede kalacak.

Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinin şarj özelliklerini açıkladı. Yapılan sertifikasyonlara göre Yeni akıllı telefonların şarj hızları, önceki nesil modellerle aynı şekilde sunulacak.

Çin Zorunlu Sertifikasyon (CCC) kurumu, Galaxy S25’in (SM-S9310) 25W (9V ve 2.77A) ve Galaxy S25+’ın (SM-S9360) 45W (15V ve 3A) şarj hızlarını onayladı. Bu değerler mevcut Galaxy S24 ve S24+ ile aynı seviyede. Galaxy S25, giriş seviyesi bir model olarak 25W şarj hızına sahip kalmaya devam ederken Galaxy S25+ ise biraz daha hızlı olan 45W desteği sunuyor.

Hız beklentileri karşılanmıyor

Her iki telefonun da USB PD ve Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) teknolojilerini desteklemesi bekleniyor. PPS, şarj sürecini optimize ederek daha iyi sıcaklık kontrolü sağlıyor. Ancak bu özellikler Samsung’un diğer Android markaları karşısındaki rekabetinde yeterli olmayabilir. Örneğin, Apple, iPhone 16 serisiyle 45W şarj sunarak hız konusunda önemli bir adım atmış durumda.

Galaxy S25 serisinin şarj hızlarının önceki nesillerle aynı kalması, kullanıcıların daha hızlı şarj beklentileri olduğu bu dönemde olumsuz bir etki yaratabiliyor. Samsung’un bu alanda yenilik yapmaması, rakipleriyle rekabetinde zorluklar yaşamasına neden olabilir.