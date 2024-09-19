Samsung Galaxy S24 FE'nin yeni kılıf tasarımları ve ekran koruyucuları ortaya çıktı. Akıllı özellikler ve renk seçenekleri dikkat çekiyor.

Samsung'un bu yıl Ekim ayında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S24 FE modeline ait kılıf tasarımları sızdırıldı. Yeni telefonun, çeşitli renk seçenekleri ve özellikleriyle dikkat çeken dört farklı kılıf modeliyle geleceği belirtildi.

Galaxy S24 FE için sunulacak kılıflar arasında Silikon Kılıf, Ayakta Durma Özelliğine Sahip Kılıf (Standing Grip Case), Akıllı Görünüm Cüzdan Kılıfı (Smart View Wallet Case) ve Flipsuit Kılıfı bulunacak. Silikon Kılıf, Mavi, Gri, Yeşil, Beyaz ve Sarı renk seçenekleriyle geliyor ve yumuşak dokusu sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Ayakta Durma Özelliğine Sahip Kılıf ise, arkasındaki kayışla sağlam bir tutuş sağlıyor, yapısı ise standart kılıflara benziyor.

Galaxy S24 FE yeni kılıf özellikleri

Akıllı Görünüm Cüzdan Kılıfı, ekran koruyucu ve tarih-saat penceresi ile pratiklik sağlıyor. Ekran koruyucunun iç kısmında ayrıca bir cüzdan bölmesi mevcut. Flipsuit Kılıfı ise, telefonunuzla senkronize olarak batarya seviyenize göre görünümünü değiştirebiliyor; bu özellik daha önce bazı Samsung modellerinde de görülmüştü.

Sızıntılar ayrıca, Galaxy S24 FE için bir Anti-Yansıma Filmi ekran koruyucusunu da içeriyor. Yansıma önleyicisi olan bu koruyucu ekran üzerindeki yansımaları azaltarak daha net bir görüntü sunuyor.