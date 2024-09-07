Pek çok özelliği çoktan gün yüzüne çıkan Samsung Galaxy S24 FE'nin renk seçenekleri de belli oldu. Telefon, Galaxy S23 FE'de olmayan iki yeni renk seçeneğine sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir "Galaxy S24 FE" isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonun pek çok özelliğini zaten ortaya çıkarmış durumda. Sadece Samsung cephesinden doğrulama yapılması gerekiyor.

Şimdiyse tüm bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Samsung Galaxy S24 FE serisinin muhtemel renk seçenekleri ortaya çıktı. Görünen o ki Samsung, her türden rengi Galaxy S24 FE ailesinde kullanacak. Samsung Galaxy S23 FE'de görmediğimiz iki yeni renk seçeneği, bu yıl tüketiciler tarafından satın alınabilecek.

Samsung Galaxy S24 FE'nin renk seçenekleri şöyle olacak:

Sızdırılan görüntüler, yaklaşmakta olan telefonların mint yeşili, mavi, sarı ve grafit renk seçeneklerine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Çerçeveler ise grafit hariç tüm renklerde gümüş olarak gelecek. Grafit renk seçeneğinde ise nispeten koyu bir çerçeve rengi bulunacak gibi görünüyor. Sızdırılan görüntüler, Galaxy S24 FE'nin Galaxy S23 FE'den çok da farklı olmayacağını gözler önüne seriyor.

Samsung, Galaxy S24 FE ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak sektör kaynaklarına göre lansman, çok yakında gerçekleştirilecek. O gün geldiğinde Galaxy S24 FE'nin tüm özelliklerini ve fiyatını resmî bir şekilde öğrenme imkânı yakalamış olacağız.