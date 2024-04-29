Samsung Galaxy S25 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirketin, Galaxy S24 Ultra'da kullandığı bataryayı, yeni modelde de kullanacağı konuşuluyor. Oysa şirketin yeni bir batarya teknolojisine geçmesi bekleniyordu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son birkaç yıldır dikkat çeken bir iddia ile gündeme geliyor. Pek çok kaynaktan gelen bilgiye göre şirket, Galaxy S serisinin "Ultra" modelinde yeni bir batarya teknolojisi kullanmaya başlayacak. Ancak geçtiğimiz yıldan beri konuşulan bu konu, Galaxy S24 Ultra'da gerçekleşmedi. Hâl böyle olunca Samsung'un yeni batarya teknolojisinin Galaxy S25 Ultra ile tanıtılacağı konuşulmaya başlamıştı.

Ancak gelen son haberler, Samsung'un bu yıl da yeni bir batarya teknolojisine geçiş yapmayacağını gözler önüne seriyor. Yani Samsung Galaxy S24 Ultra'daki batarya, Galaxy S25 Ultra'da da kullanılacak. Sawyer Galox isimli kaynağa göre bunun nedeni, Samsung'un maliyetleri artırmak istememesi.

Ancak Samsung Galaxy S25 Ultra'nın maliyeti yine de artabilir

Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da maliyet artırmaktan kaçınmak istemesi, aslında mantıklı bir yaklaşım. Çünkü Galaxy S25 Ultra'da kullanılacak olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, "Oryon" olarak isimlendirilen çekirdekler nedeniyle zaten pahalıya mâl olacak. En azından Qualcomm yetkilileri, durumun böyle olacağını söylüyorlar. Neticede bir yandan işlemci diğer yandan batarya teknolojisindeki maliyet artışı, tüketici davranışını etkileyecektir. Şirketin bu nedenle yeni batarya ve 65W hızlı şarj desteğini Galaxy S26 Ultra'ya ertelemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Tabii tüm bunların iddialardan ibaret olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Teknoloji devi, yapacağı çalışmalarla Galaxy S25 Ultra'da en yeni batarya teknolojisini de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ü de maliyet artırmadan kullanabilir. Tüm bunların netleşmesi için 2025'in ilk aylarını beklemek gerekecek.