Nisan 2009'da önemli bir lansman yapan Samsung, Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu i7500 Galaxy'yi piyasaya sürmüştü. Peki o telefon, hangi özelliklerle donatılmıştı?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün akıllı telefon sektörünün bir numarası konumunda. Ancak şirket, buraya hiç kolay gelmedi. Öyle ki Samsung'un Android telefon serüveni, bundan tam 15 yıl önce başladı. Nisan 2009'da bir lansman gerçekleştiren ve bu lansmanda "i7500 Galaxy" isimli telefonunu duyuran şirket, Android dünyasına resmen giriş yapmış oldu.

Peki Samsung'un ilk Android telefonu "i7500 Galaxy", hangi özelliklere sahipti? Gelin hep birlikte, sizi 15 yıl öncesine götürelim.

Samsung i7500 Galaxy, işte böyle görünüyordu:

Samsung'un Android işletim sistemi kullanan ilk akıllı telefonu, oldukça küçük bir yapıya sahipti. Telefondaki 3.2 inç boyutlu dokunmatik ekran, alt kısımdaki fiziksel tuşlarla destekleniyordu. Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemciden (MSM7200A) güç alan telefon, 128 MB RAM ve 8 GB de depolama alanına sahipti. Alanı büyütmek isteyen kullanıcıların microSD kart kullanmaları gerekiyordu.

Samsung i7500 Galaxy, bir ön kameraya ev sahipliği yapmıyordu. Yani bu akıllı telefonda selfie yapmak imkânsızdı. Arka kısımda ise 5 MP çözünürlük sunan tek bir kamera bulunuyordu. Ancak bu telefon ivmeölçer, pusula, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi ve microUSB girişi gibi o dönem dikkat çeken özellikler sunuyordu.

Samsung'un piyasaya sürdüğü ilk Android telefon olan i7500 Galaxy, Android 1.5 ile çalışıyordu. Ancak o günlerde, şimdilerde olduğu gibi One UI arayüzü yoktu. Şirket bunun yerine, stok Android kullanmayı tercih etmişti. Android 1.6 sürümü için güncelleme alan telefon, sonraki dönemde resmî olarak güncellenmedi. Ancak kullanıcılar, ROM yöntemini kullanarak Android'in daha yeni sürümlerini i7500 Galaxy'ye yükleyebildiler.