iDesigner3D, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bugüne kadarki en gerçekçi render görsellerini paylaştı. Görseller, sızıntılar baz alınarak tasarlandığından telefonun en net görsellerini sunuyor diyebiliriz.

Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtımına yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldı. Zaman daraldıkça sızıntı ve söylentilerin sayısı da doğal olarak artıyor. Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılar, Galaxy S25 Serisinin tasarımını, renk seçeneklerini ve teknik özelliklerini gün yüzüne çıkarmıştı. Şimdi ise iDesigner3D, mecvut sızıntıları referans alarak Galaxy S25 Ultra'nın en gerçekçi render'larını paylaştı.

Öncelikle bu görsellerin birer sızıntı olmadığının altını çizelim. Ancak resmi basın görsellerinin de bir-iki hafta içinde sızdırılması muhtemel. Paylaşılan render'lar, Galaxy S25 Ultra'daki en önemli değişiklikleri ön plana çıkarıyor.

Galaxy S25 Ultra, önceki "Ultra" modellere göre çok daha oval köşelere sahip olacak. Ayrıca kameralar artık daha geniş lens çerçevelerine sahip olacak.

Görsellerdeki diğer detaylar ise Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri. Titanyum Beyaz ve Titanyum Siyah renk seçeneklerine ek olarak Titanyum Altın ve Tiyantum Mavi renk seçenekleri de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Titanyum çerçeveler daha mat bir renge, seramik arka yüzey ise daha parlak bir renge sahip olacak.