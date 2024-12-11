Samsung Galaxy S25 serisinin Almanya fiyatı sızdırıldı. Fiyatlar, iddiaların aksine cihazların geçen seneki modellerle aynı fiyattan satılacağını gösterdi.

Ocakta bizlerle buluşacak Samsung Galaxy S25 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Seri hakkında en çok merak edilen konulardan biri de fiyatlarıydı. Bazı söylentiler, zamlı şekilde piyasaya sürülebileceklerini göstermişti. Meraklı bekleyiş sürerken bu konuda yeni detaylar geldi.

WinFuture tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Samsung Galaxy S25 modellerinin Almanya, yani Avrupa fiyatlarını gözler önüne serdi. Raporda iddiaların doğru çıkmadığı görüldü.

Galaxy S25 serisi, S24 ile aynı fiyatlardan çıkış yapacak

Samsung Galaxy S25 – 899 euro (128 GB)

Samsung Galaxy S25+ - 1.149 euro (256 GB)

Samsung Galaxy S25 Ultra – 1.449 euro (256 GB)

Eğer iddia doğruysa yeni telefonların başlangıç seviyelerinin çıkış fiyatları yukarıdaki gibi olacak. S25 Ultra’nın 1 GB’lık versiyonunda fiyat 1809 euro’ya kadar çıkacak. 512 GB’lık Plus modelde 1.269 euro fiyat göreceğiz. Standart ise en yüksek versiyonu olan 256 GB’ta 959 euro’dan satılacak.

Bu fiyatlar, S24 ile benzer seviyelerde fiyatlarla geleceklerini gösteriyor. Tabii ki Türkiye’ye geldiklerinde fiyatlarına vergi eklenecek. Örneğin vergisiz fiyatı 33 bin TL olan en ucuz standart modelin satışa sunulma fiyatı muhtemelen 50-60 bin TL arasında olacak.