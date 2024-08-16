Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S serisinde isimlendirme politikasını değiştirecek. Buna göre Galaxy S25'te Ultra yerine Note, Plus yerine Pro model göreceğiz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda beklenmedik bir kararla önce Samsung Galaxy Note serisini sonlandırdı, ardından Galaxy S serisine "Ultra" model olarak getirerek ismen olmasa da fiilen Galaxy Note serisini yeniden canlandırdı. Ancak görünen o ki şirket, hem "Ultra" takısının sektörde sıradanlaşması hem de Galaxy Note mirasının ekmeğini biraz daha yiyebilmek için isimlendirmede yeniden değişiklik yapmayı düşünüyor.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Yogesh Brar'ın paylaşımına göre Samsung, Galaxy S serisinde hem Ultra hem de Plus modele veda etmeyi düşünüyor. Henüz yalnızca söylentiden ibaret olan iddiaya göre Galaxy S25 Ultra, yerini Galaxy S25 Note'a bırakacak. Galaxy S25 Plus ise Galaxy S25 Pro olarak karşımıza çıkacak.

Bayram değil seyran değil Samsung neden isim değiştirmek istesin?

Altını çizerek belirttiğimiz gibi bu iddiaların henüz söylentiden ibaret ve gerçekliğini görmek için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor. İddiaların haber değeri taşımasının temel nedeni ise bu değişiklik için bazı mantıklı gerekçeler bulunması.

Bildiğiniz gibi Galaxy Note serisi, Galaxy Note7 faciasına kadar Samsung'un en popüler telefonlarıydı. Ancak malum faciadan sonra hiçbir zaman eski popülaritesine ulaşmadı. Samsung, Galaxy Note serisine tamamen veda etti, yerine Galaxy Z Fold modellerini getirdi. Ayrıca Galaxy Note modellerinin köşegen, büyük ekranlı ve S-Pen destekli kullanımını sevenler için de Galaxy S Ultra modellerini ortaya çıkardı.

Bugüne geldiğimizde ise "Ultra" takısı, seviye fark etmeksizin tüm akıllı telefon markalarınca kullanılır bir ifadeye dönüştü. Eskiden "phablet" kategorisinin ana adı olan "Note" takısı ise artık pek kullanılmıyor. Dolayısıyla Samsung, zaten Galaxy Note gibi görünmesi muhtemel Galaxy S25 Ultra'yı Galaxy S25 Note olarak isimlendirerek hem ayrışmış hem de "Note" severlerin gönlünü almış olabilir.

Peki "Plus" neden "Pro" oluyor?

İddiaya göre bunun temel nedeni de Apple. Bildiğiniz gibi "Plus" iPhone modelleri, pek de popüler değil. En "gelişmiş" iPhone modelleri ise "Pro" olarak isimlendirilenler. Olası değişiklikten sonra Galaxy S25, serinin standart modeli olacak. Galaxy S25 Pro ise iPhone'daki gibi gelişmiş model olacak. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu "fark" yalnızca isim olarak gerçekleşecek. Reelde Galaxy S24 ile S24 Plus arasındaki fark neyse Galaxy S25 ile Galaxy S25 Pro arasındaki fark da o olacak.