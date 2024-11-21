Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S25 serisinin en güçlü üyesi S25 Ultra'nın prototipine ait görseller sızdırıldı. Görüntüler, telefonun tasarımına hiç olmadığı kadar detaylı şekilde bakmamızı sağlıyor.

Samsung, iPhone 16’ya rakip olacak Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 2025 başında bizlerle buluşacak bu telefonlar hakkında düzenli olarak bilgiler ortaya çıkıyordu. En merak edilen modellerden olacak S25 Ultra’dan da sık sık sızıntılar görüyorduk. Hatta dün akşam, telefonun maket görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Maket, cihazın sadece ön ve arka kısmını gösteriyordu. Bu sefer ise Galaxy S25 Ultra’nın prototipine ait görseller sızdırıldı. Bu görsel, cihazın tasarımına daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra böyle gözükecek

Prototipe baktığımızda telefondaki en büyük tasarım değişikliklerinden biri olacak yuvarlak köşeleri görebiliyoruz. Samsung, yıllardır Ultra modelde keskin köşeli ekran kullanıyordu. Ancak bu sene bundan uzaklaşacak. Tabii ki standart ve Plus modellerdeki kadar yuvarlak köşelere sahip olmayacak ancak elinizde hoş hissettirecek kadar değişecek.

Telefonun seleflerindeki yuvarlak yan çerçeveyi de bırakacağı ve tıpkı serinin diğer modelleri gibi düz çerçevelerle de gelebileceği görülüyor. Bu zaten konuşulan bir şeydi. Gerçek çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Düz tasarım, ergonomi konusunda iyileştirme sağlayacaktır. Ayrıca daha ince çerçeve görmemiz de çok olası.

Bunlar dışında beklentiler, Ultra modelde Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16 GB RAM olacağı yönünde. 12 MP’lik ultra geniş kamerasının 50 MP’ye çıkacağı da söylentiler arasında. Galaxy S25 serisinin muhtemelen ocakta resmen tanıtılacağını belirtelim. Ancak hâlâ kesin bir tarih yok.