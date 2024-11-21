Samsung Galaxy S25 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı. Dummy (maket) görselleri sızdırılan S25 Ultra’nın tasarımında yuvarlatılmış köşeleri dikkat çekiyor.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın dummy (maket) modeline ait görseller sızdırıldı. Yeni model yuvarlatılmış köşeleri ve farklı kamera düzeniyle dikkat çekiyor.

Galaxy S25 Ultra, tasarımında önemli bir dönüşüm yaşıyor. Önceki modele göre daha yuvarlatılmış köşeler ve daha düz bir çerçeveyle gelen cihaz, Galaxy S24 Ultra'nın keskin hatlarından uzaklaşmış.

S25 Ultra'nın tasarım detayları

Tasarım değişiklikleri, telefonun daha ergonomik bir tutuş sunduğu izlenimini yaratıyor. Cihazın arka kamera düzeni de dikkat çekici bir şekilde değişmiş. Kamera sensörleri, Galaxy Z Fold 6’daki gibi konsantrik halkalarla çevrilmiş, bu da estetik bir görünüm kazandırıyor.

Sızan modelinin boyutları, Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla biraz daha ince ve uzun bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. S25 Ultra'nın arka kamerası, önceki modellere benzer şekilde konumlandırılmış olsa da, yeni halkalı tasarım farklı bir görsel şıklık sunuyor. Telefonun renk seçeneklerinin ise siyah ve beyaz olduğu görülüyor. Cihazla ilgili teknik özelliklere dair bilgiler ise henüz netleşmiş değil.