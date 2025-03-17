Galaxy S25 Ultra'ya yeni bir renk seçeneği getiriyor. Samsung’un yeni renginin koyu gri olabileceği ortaya çıktı.

Samsung'un amiral gemisi modellerinden Galaxy S25 Ultra, piyasaya sürüldüğünde yedi farklı renk seçeneğiyle tanıtılmıştı. Samsung şimdi ise seriye yeni bir renk eklemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın yeni bir versiyonu yakında duyurulacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra'ya yepyeni bir renk seçeneği geliyor. Paylaşılan görsellere bakılırsa, bu kez daha koyu bir gri tonuyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Yeni renk seçeneği ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S25 Ultra için Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Beyaz Gümüş ve Titanyum Gümüş Mavi olmak üzere dört ana renk seçeneğini piyasaya sundu. Ayrıca yalnızca Samsung mağazalarına özel Titanyum Jet Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe Altın renklerinin de satışa sunulduğu belirtildi. Şirket şimdi ise seriye özel sekizinci bir renk seçeneği hazırladığı açıklandı.

Yeni renk seçeneğiyle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak paylaşılan görsellerde, S Pen’in mevcut Titanyum Gri modelinden daha koyu bir renkte olduğu görüldü. Bu durum, yeni modelin farklı bir gri tonu ile sunulabileceğini gösterdi. Samsung’un halihazırda iki siyah renk seçeneği sunduğu dikkate alındığında, koyu gri bir modelin de seriye eklenme olasılığı gündeme geldi.

Yeni rengin yalnızca Hindistan’a mı özel olacağı yoksa küresel pazarda da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netleşmedi. Şirketin önümüzdeki günlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Yeni renk seçeneği: