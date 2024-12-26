Samsung'un yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 ile gelecek yeni bir özellik için ekstra ödeme yapılması gerekecek.

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S25 için artık son düzlüğe girdik ve bir aydan kısa bir süre içerisinde serideki telefonlar kullanıcılarla buluşacak. Bugün ise kullanıcıları nispeten üzecek bir detay ortaya çıktı.

Yeni raporlar, Galaxy S25 serisinin kullanıcılarına Qi2 manyetik kablosuz şarj teknolojisini tam anlamıyla deneyimlemek için ek bir maliyet yükleyebileceğini iddia ediyor.

Manyetik kablosuz şarj teknolojisi için harici kılıf gerekecek

Qi2, Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) tarafından geliştirilen ve kablosuz şarj sırasında cihazların daha verimli bir şekilde hizalanmasını sağlayan yeni bir standart ancak bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanabilmek için kullanıcıların resmî bir mıknatıslı kılıf satın alması gerekecek.

Samsung’un Qi2 teknolojisini doğrudan cihazın içine entegre etmek yerine harici bir aksesuar kullanma tercihi, telefon fiyatlarını kontrol altında tutma çabasının bir sonucu gibi. Bu durumu geçmişte kutu içeriklerinin giderek kısılması ve artık şarj aleti için bile ekstra para ödememiz gerekmesiyle görmüştük.

Yeni seriye dair sızdırılan aksesuar listelerinde "Mıknatıslı Kılıf" isimli bir ürün öne çıkıyor. Bu kılıfın Qi2 logosunu taşıması ve Manyetik Güç Profili (MPP) özelliklerini tamamen etkinleştirerek diğer Qi2 uyumlu aksesuarlarla kusursuz bir deneyim sunması bekleniyor.

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