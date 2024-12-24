Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in sızıntıları şirketi harekete geçirmiş durumda.

Yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sürülmesinden önce birçok özelliğinin sızdırılması artık oldukça normal karşılanan bir durum hâline geldi ancak görünüşe göre Samsung bu durumdan oldukça rahatsız.

Şirket, özellikle yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle ilgili sızıntıları önlemek adına ciddi önlemler almaya başladı ve güvenlik politikalarını sıkılaştırdı.

Samsung güvenlik politikalarını sıkılaştırıyor

Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisiyle ilgili bilgileri dışarı sızdırdığı iddia edilen bir grup çalışanını işten çıkarmıştı. Şimdi ise şirket yeni güvenlik politikaları ile yalnızca çalışanlarını değil, aynı zamanda dışarıdan gelen gazetecilere karşı da önlem alıyor.

Şirketin ayrıca amiral gemisi telefonlarının üretim ve test süreçlerinde de güvenliği artırdığı ve bu süreçleri daha sıkı bir şekilde denetlediği bildiriliyor.

Samsung için sızıntılar telefonların heyecanını söndürmekle kalmıyor, aynı zamanda önemli riskler de barındırıyor. Analistler, bu tür sızıntılar nedeniyle şirketin hisse senedi fiyatlarının etkilenebileceğini öne sürüyor. Tüketiciler, sızıntılar nedeniyle ürün piyasaya sürülmeden önce karar verebiliyor ve bu da şirketin satış stratejilerini olumsuz etkileyebiliyor.

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