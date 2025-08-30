Samsung'un üçe katlanan ekranlı telefonu hakkında yeni bir sızıntı yaşandı. Paylaşılan bir görüntü, cihazın ekranlarının nasıl katlanacağını gözler önüne seriyor.

Huawei’nin Mate XT telefonuyla başlayan üçe katlanan telefonlar gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Samsung’un da yakında bu tarz bir telefon tanıtacağını biliyoruz. Sürekli cihaz hakkında sızıntılar yaşanıyordu. Örneğin Galaxy Z Trifold ismini alacağına dair söylnetiler ortaya atılmıştı. Şimdi ise yeni bilgiler geldi.

“TechHighest” isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, Samsung’un 3’e katlanan telefonunun ekranının nasıl katlanacağını gözler önüne seriyor. Görüntülere baktığımızda piyasadaki cihazlardan biraz daha farklı olacağını görebiliyoruz.

Soldan sağa katlanan bir yapıyla gelecek

Yukarıdaki videodan cihazın nasıl katlanabileceğini görebiliriz. Baktığımızda soldan sağa kapanan bir yapısı olduğunu anlıyoruz. İlk panel, ikinci panelin üstüne kapanıyor ve son olarak en sağdaki üçüncü panel üzerine gidiyor. Bunun Huawei’nin Mate cihazlarından farklı olduğunu belirtelim. Onlarda Z şeklinde katlanan bir yapı var. Ayrıca bu sızıntı, Samsung’un cihazıyla ilgili önceki sızıntılardan da farklı.

Telefonun böyle çalışacağı söylense de tasarımın gerçek hayatta nasıl olacağı konusunda maalesef bir bilgi yok. Tabii ki bir iddia olduğunu, bu katlanma şeklinin resmî açıklamalara dayanmadığını belirtmekte fayda var. Samsung’un yıl bitmeden 3’e katlanan telefonunu çıkarmasını bekliyoruz. O zaman nasıl bir cihaz olduğunu göreceğiz.