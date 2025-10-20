Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Serisinin Ertelenebileceği İddia Edildi

Yeni bir iddiada Samsung, Galaxy S26 serisinin lansmanını ertelemiş olabileceği öne sürüldü. İşte iddiaya göre lansmanın yeni tarihi ve erteleme nedeni.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Ertelenebileceği İddia Edildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm gözler Samsung’a çevrilmiş durumda. Öyle ki şirketin Galaxy S26 serisini 2026 başında tanıtması bekleniyordu. Ancak son zamanlarda yeni amiral gemisi telefonlar ile ilgili bazı sürpriz iddialar ortaya atılmıştı. Örneğin bunlardan biri şirketin geçen sene çıkardığı ince tasarımlı modeli Edge’i S26’da iptal edeceğiydi.

Şimdi ise kullanıcıları üzecek daha da şaşırtıcı bir iddia geldi. Techmaniacs tarafından ortaya atılan iddialara göre şirket, Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihini erteleyebilir. Yani telefonlar için normalden daha uzun süre beklemeniz gerekebilir.

Standart modelde yaşanan sorunlar, lansmanın Mart 2026’ya kalmasına neden olabilir

gao

İddiaya göre Samsung, standart Galaxy S26 modelinin geliştirilme sürecinde bazı problemlerle karşılaştı. Yaşanan bu problemlerin de tüm serinin çıkışının 2 ay ertelenmesine neden olabileceği belirtildi. Yani Galaxy S26 serisinin Mart 2026’da geldiğini görebiliriz. Normalde şirketin telefonları ocak ayında tanıtılırdı.

Telefonun geliştirilme sürecinde nasıl sorunlar yaşandığı konusunda maalesef bir detay paylaşılmamış. Sadece S26 Ultra’da sorun olmadığı ve üretime hazır olduğu belirtilirken düz S26’da yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca S26 Ultra’nın 10 bit ekranla gelerek önemli bir panel iyileştirmesi sunacağı, Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacağı, 12 GB RAM’le geleceği de belirtilmiş. Standart model ise Exynos 2600’den güç alacakmış.

Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunu unutmamız gerek. Herhangi bir resmî açıklama yok. Kaynak da öyle çok bilinen bir yer değil. Bu yüzden ertelenme iddiasına biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek
