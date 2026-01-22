Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım ve ön sipariş tarihleri sızdı

Galaxy S26 serisi 25 Şubat 2026’da tanıtılacak. Ön siparişler aynı gün başlayacak, satışlar ise 11 Mart civarında başlayacak.

Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım ve ön sipariş tarihleri sızdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Galaxy S26 serisinin lansman takvimi büyük ölçüde netleşti. Paylaşılan bilgilere göre Samsung, yeni amiral gemilerini 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu tarih, markanın son yıllardaki şubat lansman geleneğiyle örtüşüyor.

Tanıtımla birlikte ön siparişlerin aynı gün ya da en geç ertesi gün başlaması bekleniyor. Samsung, önceki Galaxy S serilerinde olduğu gibi tanıtım–ön sipariş arasındaki süreyi minimumda tutmayı planlıyor.

Cihazların resmî satışa çıkış tarihi ise 11 Mart 2026 civarı olarak konuşuluyor. Yani ön sipariş veren kullanıcılar, telefonlarına yaklaşık 2 hafta içinde kavuşabilecek. Bu da bekleme süresini oldukça makul seviyede tutuyor.

Samsung’un bu takvimle amacı net: Yılın başında pazarı domine etmek ve iPhone gündemi başlamadan önce S26 serisini öne çıkarmak. Artık gözler donanım ve yapay zekâ tarafında yapılacak yeniliklerde.

Akıllı Telefon Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim