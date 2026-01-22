Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım ve ön sipariş tarihleri sızdı

Galaxy S26 serisi 25 Şubat 2026’da tanıtılacak. Ön siparişler aynı gün başlayacak, satışlar ise 11 Mart civarında başlayacak.

Galaxy S26 serisinin lansman takvimi büyük ölçüde netleşti. Paylaşılan bilgilere göre Samsung, yeni amiral gemilerini 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bu tarih, markanın son yıllardaki şubat lansman geleneğiyle örtüşüyor.

Tanıtımla birlikte ön siparişlerin aynı gün ya da en geç ertesi gün başlaması bekleniyor. Samsung, önceki Galaxy S serilerinde olduğu gibi tanıtım–ön sipariş arasındaki süreyi minimumda tutmayı planlıyor.

Cihazların resmî satışa çıkış tarihi ise 11 Mart 2026 civarı olarak konuşuluyor. Yani ön sipariş veren kullanıcılar, telefonlarına yaklaşık 2 hafta içinde kavuşabilecek. Bu da bekleme süresini oldukça makul seviyede tutuyor.

Samsung’un bu takvimle amacı net: Yılın başında pazarı domine etmek ve iPhone gündemi başlamadan önce S26 serisini öne çıkarmak. Artık gözler donanım ve yapay zekâ tarafında yapılacak yeniliklerde.