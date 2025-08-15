Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen yıl daha da kızışıyor. Üreticiler, hem boyut hem de donanım tarafında farklı kullanıcı gruplarına hitap eden modeller geliştirmeye devam ediyor. Samsung’un gelecek yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi de bu yaklaşımın izlerini taşıyacak gibi görünüyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarıyla ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Görünüşe bakılırsa şirket, gelecek yıl “Plus” modelini rafa kaldırıp yerine “Galaxy S26 Pro” adını taşıyan yeni bir model getirecek. Aynı zamanda küçük ekran geleneği de devam edecek gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26 Pro, 6,27 inç boyutunda bir ekran ve 4.300 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu da, Galaxy S25’in 4.000 mAh’lik bataryasına göre fark edilir bir artış anlamına geliyor.

Yeni Galaxy S26 ‘Pro’ ile ilgili detaylar

Bu model daha önce sadece temel versiyonlarda gördüğümüz küçük ekran boyutunu daha büyük bir bataryayla bir araya getirecek. Ancak Samsung’un silikon-karbon batarya teknolojisine hâlâ mesafeli durması dikkat çekiyor. Mesela benzer boyuttaki OnePlus 13T, tam 6.260 mAh’lik bir bataryaya sahipken, Galaxy S26 Pro’nun 4.300 mAh ile sınırlı kalması bu noktada fark yaratıyor.

Galaxy S26 Pro’nun “Pro” ismini hangi özelliklerle hak ettiği ise henüz netlik kazanmış değil. Muhtemelen önümüzdeki dönemde gelecek yeni sızıntılar, telefonun donanım ve tasarım tarafında neler sunacağını daha net ortaya koyacak.