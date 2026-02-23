Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Bataryası Ortaya Çıktı: Hayal Kırıklığına Hazır Olun!

Samsung'un bu hafta tanıtacağı Galaxy S26 Ultra'nın tanıtım görseli sızdırıldı. Görüntüler, telefonun pil konusunda hayal kırıklığı yaratacağını gösterdi.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Samsung’un çok beklenen etkinliği bu hafta gerçekleştiriliyor. Öyle ki şirket, 25 Şubat 2026 akşamı yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 modellerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki seride en çok dikkat çeken model Galaxy S26 Ultra olacak.

S26 Ultra hakkında şimdiye kadar çok fazla sızıntı geldiğini görmüştük. Şimdi ise tanıtıma günler kala yepyeni bilgiler geldi. Bu sefer direkt Samsung’un ortaya çıkan tanıtım görsellerinden edinilen bilgiler, cihazın pil ömrünü gözler önüne serdi. Bu konuda hayal kırıklığı yaratacak.

Galaxy S26 Ultra, pil konusunda değişiklikle gelmeyecek

Sızıntıya göre Galaxy S26 Ultra modeli, 5000 mAh kapasiteye sahip batarya ile gelecek. Bu da önceki nesle göre pil kapasitesi konusunda aynı kalacağını gösteriyor. Aynı zamanda pil ömrü de 31 saat civarı olacak ve yine bir değişiklik görmeyecek. Şarj zamanları da benzer. Telefon 30 dakikada %75 oranında şarj olabilecek. Bu bilgiler ışığında pil ve şarj konusunda iyileştirme bekleyenleri üzeceğini söyleyebiliriz.

Tanıtım görseline baktığımızda kamera detaylarını da görüyoruz. Telefon, 200 MP + 50 MP + 10 MP arka kamera kurulumu ile gelecek. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası göreceğiz. Bunun dışında Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin performansıyla ilgili de bilgiler var. Buna göre çip, %39 NPU, %24 GPU ve %24 CPU performans iyileştirmeleri sunacak. Tüm bu iyileştirmelere rağmen pil konusunda yenilik sunulmaması gerçekten şaşırtıcı.

Samsung Galaxy

