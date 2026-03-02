Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Testi Paylaşıldı: Rakiplerini Geçebildi mi? [Video]

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S26 Ultra, pil testine sokuldu. Cihaz, neredeyse tüm rakiplerinin gerisinde kaldı.

Samsung, geçen hafta gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğiyle çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini tanıtmıştı. Tabii ki bu serinin en çok dikkat çeken modeli, Galaxy S26 Ultra’ydı. Serinin en güçlü modeli, büyük yenilikleri kullanıcılara sunuyordu.

En merak edilen konulardan biri de Galaxy S26 Ultra’nın pil performansıydı. Telefon, önceki nesilden bir şey değiştirmeyerek yine 5000 mAh’lik bir bataryayla sunuluyor. Peki bu batarya rakiplerine kıyasla nasıl performans gösteriyor? Tech Droider, bu konuda testler gerçekleştirdi.

S26 Ultra pil performansında rakiplerinin gerisinde kaldı

Testler sonucunda Galaxy S26 Ultra modelinin pil performansında hayal kırıklığı yarattığı görüldü. Öyle ki telefon, 9 saat 8 dakikalık batarya performansıyla neredeyse tüm büyük rakiplerinin gerisinde kaldı. Sadece Google’ın 8 saat 22 dakika performans gösteren Pixel 10 Pro XL modelini geçebildi.

Diğer büyük rakiplerinin de verilerine bakalım. En büyük rakibi iPhone 17 Pro Max 9 saat 41 dakika ile onu geçmeyi başarmış. Xiaomi 17 Pro Max 10 saat 3 dakika, OnePlus 15 ise 12 saat 31 dakikalık pil performansına sahip.

Tabii ki tek bir batarya testinden kesin sonuçlar çıkarmak doğru olmaz ancak bu veriler, Samsung’un batarya konusunda geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde çıkaracağı modellerde pil performansını iyileştirmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle silikon karbon batarya planları Samsung’un pil konusunda uçmasını sağlayabilir. Çinli markalar tarafından hâlihazırda kullanılan bu teknoloji, ince telefonlara büyük bataryalar yerleştirilmesini sağlıyor.