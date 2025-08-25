Samsung’un 2026’nın başında tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Ultra modelinin hem tasarımda hem de donanımda farklı denemeler yapıldığı ve üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. En çok dikkat çeken detay ise köşe tasarımı üzerinde farklı prototipler test edilmesi.

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile ilgili yeni bilgiler gündemde. Galaxy S26 Ultra'da önceki modellere kıyasla daha yuvarlak köşelerin kullanılacağı ortaya çıktı. Uzun zamandır beklenen bu tasarım değişikliği nihayet gerçekleşmek üzere diyebiliriz.

Galaxy Ultra serisi, dahili S Pen kalemiyle gelen tek model olma özelliğine sahip. Ancak kalemin telefona gövde içinde yerleştirilmesi, köşelerin daha sert ve dik tasarlanmasına yol açmıştı. Bu da özellikle Galaxy S24 Ultra’da elde kullanımda pek rahat bulunmamıştı. Galaxy S25 Ultra’da ise köşeler biraz daha yuvarlatılsa da S26 Ultra’nın çok daha belirgin bir kavisle gelmesi bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra için farklı prototipler test ediliyor

S Pen’in cihazdan tamamen kaldırılabileceği iddiası da gündemde. Samsung’un batarya kapasitesini artırmak veya Qi2 manyetik şarj sistemine yer açmak için kalemi kaldırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü fakat temmuz ayında çıkan başka bir sızıntı, S Pen performansındaki sorunlar nedeniyle ekranın digitizer katmanının korunacağı ve kalem desteğinin devam edeceği yönünde oldu.

Tüm bu iddialar ise Samsung’un üretime geçmeden önce farklı prototipler üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmış oldu. Galaxy S26 serisinin ise 2026’nın başında karşımıza çıkması bekleniyor.