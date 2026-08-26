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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın “E Bu iPhone 17 Pro” Olmuş Dedirten Tasarımı Sızdırıldı

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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın tasarımı sızdırıldı. Telefon, yıllardır devam eden arka kamera tasarımını bırakıp iPhone 17 Pro’ya benzeyebilir.

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın “E Bu iPhone 17 Pro” Olmuş Dedirten Tasarımı Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S27 serisini 2027’nin ilk aylarında bizlerle buluşturacak. Cihazların çıkışına daha uzun bir süre olsa da şimdiden sızıntılar gelmeye başladı. Bugün ise serinin en güçlüsü olacak Galaxy S27 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galaxy S27 Ultra’nın render görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, telefonun tasarımına şimdiye kadarki en net şekilde göz atmamızı sağlıyor. Eğer gerçekten böyle olursa Samsung’un iPhone 17 Pro benzeri bir tasarım diline yöneleceğini görebiliriz.

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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın “E Bu iPhone 17 Pro” Olmuş Dedirten Tasarımı Sızdırıldı
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Galaxy S27 Ultra böyle gözükecek

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Android Headlines tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü render görüntülere baktığımızda Samsung'un yıllardır sürdürdüğü dikey kamera diziliminden vazgeçebileceğini görüyoruz. Şirket bunun yerine soldan sağa kadar uzanan bir dikdörtgen kamera adası yerleştirip kameraları sol tarafa yerleştirebilir.

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Bu yeni tasarım yaklaşımı, Apple'ın son dönem modellerini andıran bir kamera görünümüne sahip. Şirketin kamera tasarımı aslında kullanıcılar tarafından beğeniliyordu. Bu yüzden olası bir değişikliğin sert eleştirilere maruz kalma ihtimali yüksek. Görsellerden iPhone 17 Pro Max ile yan yana gelip nasıl göründüğünü de görebilirsiniz.

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*iPhone 17 Pro Max & Samsung Galaxy S27 Ultra

Cihazın 163.76 x 78.25 x 7.97 mm boyutlarla geleceği belirtilmiş. Böyle olursa önceki nesilden daha geniş ve uzun olacağı anlamına geliyor. Gövde kalınlığı 7,97 mm iken kamera adasıyla toplam kalınlığı 12,53 mm’ye ulaşacak. 6,9 inç boyutunda ekran ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemci de beklenen diğer özellikleri arasında.

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