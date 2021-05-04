Samsung, Galaxy S8 İçin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Samsung, günümüzden yaklaşık dört yıl önce piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için güncelleme desteğini durdurdu. Artık kritik bir güvenlik açığı keşfedilmediği takdirde Galaxy S8 ikilisi için herhangi bir güncelleme sunulmayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da Android ekosistemi içinde en iyi güncelleme programına sahip markalardan biri konumunda bulunuyor. Samsung, akıllı telefonlarına yalnızca iki Android sürüm yükseltmesi yayınladığı için "telefonlarını güncellemiyor" eleştirileri alsa da aslında dört yıl gibi uzun bir süre boyunca güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor.

Samsung, bir yandan yeni akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ederken bir yandan da "eski" modellerine veda ediyor. Samsung'un ince çerçeveli ve kavisli ekranlı "Infinity Display" ya da Türkçe çevirisiyle Sonsuz Ekran tasarım dilinin öncüsü olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bugün itibarıyla güncelleme desteğini kaybetmiş durumda. Bu, bir anlamda bu iki cihazın ömürlerini tamamladıkları anlamına geliyor.

Galaxy S8 Active ve Galaxy S8 Lite, güvenlik güncellemesi almaya devam edecek

Selefi Galaxy S7 modelleriyle kıyaslandığında çerçeve kalınlığını hatırı sayılır miktarda incelten ve piyasaya çıktığı dönemin en şık akıllı telefonlarından biri olan Galaxy S8 modellerinin isimleri, Samsung'un resmi olarak güncelleme desteği sunduğu cihazları listelediği web sayfasından çıkarılmış durumda.

İlginçtir ki Samsung, serinin "amiral gemisi" modelleri olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için güncelleme desteğini sonlandırmış olsa da Galaxy S8 Active ve Galaxy S8 Lite modellerinin isimleri web sayfasında listelenmeye devam ediyor. Buna göre Galaxy S8 Active üç ayda bir, Galaxy S8 Lite ise altı ayda bir güvenlik güncellemesi almaya devam edecek. Tabi bu desteğin ne kadar daha süreceği bir muamma.