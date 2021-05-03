Samsung'un Katlanabilir Telefonlarından Görüntüler Geldi

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı 3. nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ten yeni görüntüler ortaya çıktı. İsimsiz bir kaynak tarafından paylaşılan görüntülerin telefonların tanıtım videolarından olduğu söyleniyor.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlara olan inancıyla sektörü bu yönüyle adeta domine ediyor. Xiaomi, TCL, Huawei, OPPO gibi akıllı telefon üreticilerinin de çalışmalara başlayarak dahil olduğu bu yarışa en geç dahil olacak olan isim ise Apple olacak gibi görünüyor. Öyle ki bugün paylaştığımız bir haberde bahsettiğimiz üzere, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun 2023 yılında karşımıza çıkması bekleniyor.

Samsung ise rakiplerini bu konuda epey geride bıraktı ve artık üçüncü jenerasyon katlanabilir telefonları üzerinde çalışıyor. Teknoloji devinin önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tanıtım filminden görüntüler ortaya çıktı:

Henüz telefonların çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi olmasa da son dönemde gittikçe artan sızıntılar, bize önümüzde çok zaman olmadığını gösteriyor. Gelen son görüntülerin ise telefonların tanıtım videolarından olduğu iddia ediliyor.

Görüntülere göz attığımızda Galaxy Z Fold 3'ün arkada 64 MP+12 MP+5 MP üçlü kamera kurulumu ile geleceğini görüyoruz. Aynı zamanda telefonun ekrana gömülü kamera ile gelecek olan ilk katlanabilir telefon olacağı söyleniyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alacak olan telefonun aynı zamanda su geçirmez özellikte geleceği düşünülüyor.

Galaxy Z Flip 3'e baktığımızda ise önceki modellere göre daha geniş bir harici ekrana sahip olacağını görüyoruz. Dört farklı renk seçeneği ile beğenimize sunulacak olan telefon, sızdırılan görüntülere göre ikili kamera kurulumuna sahip olacak.

Her iki modelin de tanıtılacağı tarihe yönelik iddialar Temmuz ayını işaret ediyor. Telefonların birlikte tanıtılacağı düşünülüyor. Fiyat aralığına yönelik ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.