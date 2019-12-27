Samsung Galaxy S9 Yeni Bir Android 10 Beta Güncellemesi Aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonları için Android 10 güncellemesini yayınlamış olsa da bir önceki akıllı telefonları için hâlâ kararlı Android 10 güncellemesini yayınlamış değil. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için Android beta sürecini başlatan Koreli akıllı telefon üreticisi, Samsung Galaxy S9 modeli için yeni bir Android 10 beta güncellemesini yayınladı.
Geçtiğimiz hafta dördüncü Android 10 beta güncellemesini yayınlayan Samsung, bu güncelleme ile telefonlara 1 Ocak 2020 güvenlik yamasını entegre etmişti ve akıllı telefonlardaki Android 10 sürümünde görülen çeşitli hataları gidermişti ancak şirketin yayınladığı güncelleme Samsung Galaxy S9 modeline pek etki etmemiş gibi görünüyor. Güney Koreli şirket, Samsung Galaxy S9 için ayrı bir güncelleme daha yayınlayarak bir önceki güncellemeyle giderilemeyen sorunları gidermeyi hedefliyor.
Samsung Galaxy S9 teknik özellikleri
- Ekran: 5,8 inç (1440x2960 piksel) Süper AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 – Exynos 9810
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 12 MP (f/1,5 – 2,4) geniş açılı sensör
- Ön Kamera: 8 MP (f/1,7) geniş açılı sensör
- Batarya: 15 W hızlı şarj destekli 3000 mAh
- Bağlantı: GSM / LTE / HSPA, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
- Renkler: Siyah, Mavi, Gri, Mor, Kırmızı, Altın
- Boyutlar: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm
- Ağırlık: 163 gram
Güncelleme şimdilik yalnızca Hindistan ve İngiltere’de yayınlanmış olsa da yakın zamanda diğer ülkelerin de güncellemeyi alması bekleniyor. G960FXXU7ZSLC ve G965FXXU7ZSLC derleme numaralarına sahip olan güncellemeler 140 MB boyuta sahip.