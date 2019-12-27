Samsung Galaxy S9 Yeni Bir Android 10 Beta Güncellemesi Aldı

Daha önce Galaxy S9 ve S9+ modelleri için Android 10 betasını yayınlayan Samsung, Galaxy S9 modeli için ayrı bir güncelleme daha yayınladı. Telefona gelen yeni Android 10 betası, çeşitli hata düzeltmelerini getirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonları için Android 10 güncellemesini yayınlamış olsa da bir önceki akıllı telefonları için hâlâ kararlı Android 10 güncellemesini yayınlamış değil. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için Android beta sürecini başlatan Koreli akıllı telefon üreticisi, Samsung Galaxy S9 modeli için yeni bir Android 10 beta güncellemesini yayınladı.

Geçtiğimiz hafta dördüncü Android 10 beta güncellemesini yayınlayan Samsung, bu güncelleme ile telefonlara 1 Ocak 2020 güvenlik yamasını entegre etmişti ve akıllı telefonlardaki Android 10 sürümünde görülen çeşitli hataları gidermişti ancak şirketin yayınladığı güncelleme Samsung Galaxy S9 modeline pek etki etmemiş gibi görünüyor. Güney Koreli şirket, Samsung Galaxy S9 için ayrı bir güncelleme daha yayınlayarak bir önceki güncellemeyle giderilemeyen sorunları gidermeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy S9 teknik özellikleri

Ekran: 5,8 inç (1440x2960 piksel) Süper AMOLED ekran

5,8 inç (1440x2960 piksel) Süper AMOLED ekran İşlemci: Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 – Exynos 9810

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 – Exynos 9810 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 12 MP (f/1,5 – 2,4) geniş açılı sensör

12 MP (f/1,5 – 2,4) geniş açılı sensör Ön Kamera: 8 MP (f/1,7) geniş açılı sensör

8 MP (f/1,7) geniş açılı sensör Batarya: 15 W hızlı şarj destekli 3000 mAh

15 W hızlı şarj destekli 3000 mAh Bağlantı: GSM / LTE / HSPA, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0

GSM / LTE / HSPA, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Renkler: Siyah, Mavi, Gri, Mor, Kırmızı, Altın

Siyah, Mavi, Gri, Mor, Kırmızı, Altın Boyutlar: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm

147,7 x 68,7 x 8,5 mm Ağırlık: 163 gram

Güncelleme şimdilik yalnızca Hindistan ve İngiltere’de yayınlanmış olsa da yakın zamanda diğer ülkelerin de güncellemeyi alması bekleniyor. G960FXXU7ZSLC ve G965FXXU7ZSLC derleme numaralarına sahip olan güncellemeler 140 MB boyuta sahip.