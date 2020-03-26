Samsung Galaxy Tab A 8.4 - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bütçe dostu yeni A serisi tableti Samsung Galaxy Tab A 8.4'ü tanıttı. Giriş seviye bir cihaz olan Galaxy Tab A 8.4, basit işlemler için yeterli özellikler sunuyor.

Samsung, şu anda satın alınabilen en iyi tableti olan Samsung Galaxy Tab S6 ile Android tablet pazarına hakim. Güney Koreli teknoloji devi, bugün çok daha ucuz ve giriş seviye özelliklere sahip bir tablet olan Samsung Galaxy Tab A 8.4'ü tanıttı.

Samsung Galaxy Tab A 8.4, adından da anlaşılacağı gibi 8.4 inçlik bir ekranla geliyor. 1080p çözünürlüğe sahip olan bu ekran, Galaxy Tab S6'nın 10.5 inçlik ekranına göre çok daha küçük boyutlu. Yeni tablette, Exynos 7904 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile yükseltilebiliyor. Ayrıca cihazda 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Samsung, yeni giriş seviyesi tabletini daha çok çocuklara yönelik bir ürün olarak tasarladı. Bu nedenle Galaxy Tab A 8.4, Samsung Kids Plus hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme sürümü de sunuyor. Samsung Kids Plus, ebeveynlerin çocuklarına eğitici içerikler gösterebilmelerini sağlıyor. Hizmet, tableti satın alanlara 30 günlük deneme süresinin ardından ikinci ayda sadece 0,49 dolardan sunulacak.

Galaxy Tab A 8.4 düşük özellikleriyle, fiyat noktasında bütçe dostu bir tablet olarak öne çıkıyor. Samsung yeni tabletinin fiyatını 280 dolar olarak belirledi. Galaxy Tab S6'nın 649 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olduğu düşünüldüğünde yeni tabletin, çocuklar ve gençler için cazip bir seçenek olacağı düşünülüyor.