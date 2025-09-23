Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Samsung'un Merakla Beklenen Yeni Tableti Galaxy Tab A11 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A11’i tanıttı. 90 Hz ekran ve uzun güncelleme desteğiyle gelen model, Hindistan’da satışa çıktı.

Samsung'un Merakla Beklenen Yeni Tableti Galaxy Tab A11 Duyuruldu: İşte Özellikleri
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A11’i Hindistan’da duyurdu. İki yıl önce çıkan Galaxy Tab A9’un devamı niteliğindeki model küçük donanım değişiklikleriyle karşımıza çıktı.

Galaxy Tab A11, 8,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. Bu ekran artık 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ön kamera 5 MP seviyesine yükseltilirken, arka tarafta 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor.

Galaxy Tab A11 özellikleri

tab1

Cihazda MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bellek tarafında 8 GB’a kadar RAM, depolama tarafında ise 128 GB’a kadar alan sunuluyor. İhtiyaç halinde microSD kart ile hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy Tab A11, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzüyle geliyor ve Samsung bu model için 7 yıl boyunca güncelleme sözü veriyor.

tabb

  • 8,7 inç HD+ (1340 x 800 piksel) LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Helio G99 işlemci
  • 4 GB / 8 GB RAM seçenekleri
  • 64 GB / 128 GB depolama (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)
  • Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü
  • 5 MP ön kamera, 8 MP arka kamera (30fps Full HD video kaydı)
  • 5.100 mAh batarya, 15W şarj desteği
  • Bağlantılar: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi
  • LTE modelinde 4G desteği ve GNSS konumlandırma

Galaxy Tab A11 fiyatları (Hindistan)

tab2

  • 4GB + 64GB (Wi-Fi): 146 dolar
  • 4GB + 64GB (Wi-Fi + LTE): 180 dolar
  • 8GB + 128GB (Wi-Fi): 202 dolar
  • 8GB + 128GB (Wi-Fi + LTE): 869 dolar
Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor
Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Galaxy Tri-Fold'un Ertelendiği İddia Edildi: Peki Neden? Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Galaxy Tri-Fold'un Ertelendiği İddia Edildi: Peki Neden?
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim