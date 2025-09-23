Samsung'un Merakla Beklenen Yeni Tableti Galaxy Tab A11 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A11’i Hindistan’da duyurdu. İki yıl önce çıkan Galaxy Tab A9’un devamı niteliğindeki model küçük donanım değişiklikleriyle karşımıza çıktı.
Galaxy Tab A11, 8,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. Bu ekran artık 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ön kamera 5 MP seviyesine yükseltilirken, arka tarafta 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor.
Galaxy Tab A11 özellikleri
Cihazda MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bellek tarafında 8 GB’a kadar RAM, depolama tarafında ise 128 GB’a kadar alan sunuluyor. İhtiyaç halinde microSD kart ile hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy Tab A11, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzüyle geliyor ve Samsung bu model için 7 yıl boyunca güncelleme sözü veriyor.
- 8,7 inç HD+ (1340 x 800 piksel) LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
- MediaTek Helio G99 işlemci
- 4 GB / 8 GB RAM seçenekleri
- 64 GB / 128 GB depolama (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)
- Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü
- 5 MP ön kamera, 8 MP arka kamera (30fps Full HD video kaydı)
- 5.100 mAh batarya, 15W şarj desteği
- Bağlantılar: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi
- LTE modelinde 4G desteği ve GNSS konumlandırma
Galaxy Tab A11 fiyatları (Hindistan)
- 4GB + 64GB (Wi-Fi): 146 dolar
- 4GB + 64GB (Wi-Fi + LTE): 180 dolar
- 8GB + 128GB (Wi-Fi): 202 dolar
- 8GB + 128GB (Wi-Fi + LTE): 869 dolar