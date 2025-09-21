Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Galaxy Tri-Fold'un Ertelendiği İddia Edildi: Peki Neden?

Samsung'un katlanabilir telefon sektöründe trendleri yeniden belirlemesi beklenen telefonu Galaxy Tri-Fold'un tanıtımı ertelenmiş olabilir.

Samsung’un takviminde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Şirketin ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu bu ay tanıtması bekleniyordu ancak yeni gelen bilgilere göre cihaz hazır değil.

Samsung katlanabilir telefon dendiğinde akla gelen ilk marka konumunda, öyle ki şu anda bu alandaki trendleri de bir nevi yine Samsung belirliyor. Hâl böyle olunca global çapta ilk olmasa da şirketin ilk üçe katlanabilir telefonu merakla bekleniyordu ama bu bekleyiş görünüşe göre bir süre daha sürecek.

Galaxy Tri-Fold'u Kasım ayının sonlarında göreceğiz

İddialara göre Galaxy Tri-Fold modeli Kasım ayının sonlarına ertelenmiş durumda. Şirket normalde en geç Ekim ayında bu cihazı görücüye çıkarmayı planlıyor olsa da kalite kontrolleri için ek zamana ihtiyaç duyduğunu fark etti ve “Project Moohan” XR'ın lansmanıyla birbirinden ayırarak her iki ürünü de öne çıkarmanın peşinde.

Z Fold ve Z Flip serisiyle katlanabilir telefon pazarında öncü olan Samsung, Tri-Fold ile çok daha iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Belki de asıl trend bir anda üçe katlanabilir telefonlara dönecek, kim bilir?

Peki sizin Galaxy Tri-Fold'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.