Samsung, Dayanıklı Tableti Galaxy Tab Active 3'ü Duyurdu

Samsung, dayanıklı tabletlerine yeni bir üye daha ekledi. Galaxy Tab Active 3 olarak isimlendirilen tablet, tüm zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış durumda. Bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak tabletin fiyatı ise şu an için açıklanmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dayanıklı tablet modellerine uzun bir süre sonra yeni bir üye ekledi. "Galaxy Tab Active 3" olarak isimlendirilen tablet, yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen Galaxy Tab Active 2'nin gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tablet, özellikle de sahada çalışanlar için önemli bir yol arkadaşı olacak gibi görünüyor.

MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan tablet, tüm zorluklara dayanacak şekilde tasarlanmış durumda. 1,5 metreye kadar düşmelerde hiçbir sorun yaşamayan Galaxy Tab Active 3, sahip olduğu IP68 sertifikası ile de su ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu tableti S Pen için de destek sunan dayanıklı bir kılıfla birlikte rahatlıkla kullanabiliyor.

Samsung Galaxy Tab Active 3'ün tasarımı işte böyle görünüyor

Samsung'un yeni tableti, 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. HD çözünürlük sunan bu ekran, sahip olduğu IPS LCD yapısıyla özellikle de görüş açısı için önemli avantajlar sunuyor. 5 MP çözünürlük sunan ön kameraya sahip olan tabletin ekranında fiziksel tuşlara da yer veriliyor. Tabletin arkasında ise 13 MP çözünürlük sunan arka kameranın varlığını görüyoruz.

Exynos 9810 işlemcisinden güç alan Galaxy Tab Active 3, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. microSD desteğine de sahip olan tablet, daha büyük depolama kapasitesine ihtiyaç duyan tüketicileri görmezden gelmiyor. Wi-Fi 6 ve GPS gibi desteklere de sahip olan tablet, mobil veri erişimi olmasa da konum takibinin yapılmasına olanak sunuyor.

Samsung Galaxy Tab Active 3, 5.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. USB Type-C bağlantı girişine ve POGO pinlerine sahip olan tablet, bataryasıyla kullanılabildiği gibi bir adaptör aracılığıyla da pilsiz çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılara kullanım açısından avantaj sunulmuş oluyor. Son olarak, Samsung'un dayanıklı yeni tabletinde Android 10 işletim sisteminin bulunduğunu da ifade edelim.

Samsung Galaxy Tab Active 3 teknik özellikleri

Ekran: 8.0 inç büyüklüğünde 1.920 x 1.080 piksel, IPS LCD

8.0 inç büyüklüğünde 1.920 x 1.080 piksel, IPS LCD İşlemci: Exynos 9810

Exynos 9810 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.050 mAh

5.050 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Ağırlık: 429 gram

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung Galaxy Tab Active 3, bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Ancak şirket, yeni tabletinin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Tabletin piyasaya sürülmesiyle fiyatı da gün yüzüne çıkmış olacak gibi görünüyor.