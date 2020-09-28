Samsung, fiyat performans ürünü yeni tableti Galaxy Tab A7'yi duyurdu. 10.4 inç büyüklüğünde ekranı olan tablet, Snapdragon 662'den aldığı gücü 3 GB RAM ve 32 GB de depolama alanı ile destekliyor. Tablet, bugün itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni tableti Galaxy Tab A7'yi duyurdu. Geniş ekranlı ve büyük bataryalı bir tablet modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy Tab A7, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek gibi görünüyor.

Samsung'un açıklamalarına göre Galaxy Tab A7, 10.4 inç büyüklüğünde TFT ekrana sahip. Kullanıcılar, yüzde 80 ekran gövde oranı sunan bu tablette 2.000 x 1.200 piksel çözünürlük deneyimi yaşıyorlar. Ekranın çerçevelerine eklenmiş olan ön kamera ise kullanıcılara 5 MP çözünürlük vadediyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab A7

Samsung'un yeni tableti, Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile desteklenirken kullanıcılar, tabletin hafızasını 1 TB'ye kadar artırabiliyorlar. 7.040 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan tablet, hızlı şarj desteğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor. Tabletin arka kısmına baktığımızdaysa 8 MP çözünürlük sunan tek bir arka kameranın yer aldığını görüyoruz.

Samsung Galaxy Tab A7 teknik özellikleri

Ekran: 10.4 inç büyüklüğünde TFT, 2.000 x 1.200 piksel

10.4 inç büyüklüğünde TFT, 2.000 x 1.200 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.040 mAh

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni tablet modeli, bugün itibarıyla bazı ülkelerdeki tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Şirket, Wi-Fi ve LTE destekli tablet modeli içinse şu fiyatları talep ediyor;