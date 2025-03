Samsung Galaxy Tab S10 FE Geekbench testine girdi. Böylelikle Galaxy Tab S10 FE'nin tüm teknik özellikleri belli oldu.

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10 FE, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Orta segmentte yer alan bu model, selefine göre daha güçlü bir performans sunuyor. Test sonuçlarına bakılırsa, hem işlemci hem de grafik tarafında ciddi bir iyileştirme söz konusu.

Galaxy Tab S10 FE’nin ekran ve donanım detayları belli oldu

Galaxy Tab S10 FE’nin Exynos 1580 işlemcisiyle donatıldığı açıklandı. Daha önce Galaxy A56 modelinde de kullanılan bu işlemcinin, selefi Exynos 1380’e kıyasla %32 oranında daha yüksek performans sunduğu belirtildi. Geekbench testlerinde cihazın tek çekirdek skorunun 1349, çok çekirdek skorunun ise 3882 olduğu paylaşıldı. Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA 3 tabanlı Xclipse 540 GPU’sunun yer aldığı ve oyun performansında selefine göre önemli bir fark yarattığı ifade edildi.

Bellek ve depolama seçenekleriyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Galaxy Tab S10 FE’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip üst seviye bir versiyonun da kullanıcılara sunulacağı aktarıldı. Cihazın 10.9 inç büyüklüğünde, 2.304 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği ifade edilirken, aynı serinin Plus modelinde 13.1 inç büyüklüğünde ve 2.880 x 1.800 piksel çözünürlüğünde bir ekranın yer alacağı açıklandı. Her iki modelin de S Pen desteği sunacağı ve ekran parlaklıklarının 800 nit seviyesine ulaşabileceği bildirildi.

Galaxy Tab S10 FE’nin kamera ve bağlantı özellikleri de netlik kazandı. Cihazın ön tarafında 12 MP ultra geniş açılı bir kamera, arka tarafında ise 13 MP tek bir kameranın yer alacağı aktarıldı. Her iki kameranın da 4K/30 fps video kaydını desteklediği belirtildi. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteğinin bulunduğu açıklandı. Pil kapasitesinin standart modelde 8.000 mAh, Plus versiyonunda ise 10.090 mAh olarak belirlendiği ifade edilirken, her iki modelin de 45W hızlı şarj desteği sunacağı bildirildi.

Samsung’un Galaxy Tab S10 FE serisini ne zaman tanıtacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazların Android 15 tabanlı One UI 7.0 işletim sistemiyle piyasaya sürüleceği ve 6 yıl boyunca işletim sistemi ile güvenlik güncellemeleri alacağı aktarıldı.