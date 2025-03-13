Samsung One UI 7’yi Yayımlamadan Önce Bu Telefonlara Dâhil Etti: İşte O Modeller!

Samsung'un Android tabanlı kullanıcı arayüzü One UI 7 için kararlı sürüm dağıtımının önümüzdeki ay başlayacağı belirtildi. Ancak bazı Galaxy modellerinin, güncellemeyi beklemeye gerek kalmadan One UI 7 yüklü şekilde piyasaya sürüldüğü paylaşıldı.
Samsung’un One UI 7 güncellemesini henüz mevcut Galaxy cihazlarına sunmadı. Ancak Galaxy S25, Galaxy A56 ve Galaxy M16 gibi bazı yeni modellerin, bu sürümle birlikte piyasaya sürüldüğü paylaşıldı.
İşte kutusundan One UI 7 ile çıkan Samsung telefonlar
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy A56
- Galaxy A36
- Galaxy A26
- Galaxy A06 5G
- Galaxy M16
- Galaxy M06
- Galaxy F16 5G
- Galaxy F06 5G
Dikkat çeken bir diğer noktanın, M ve F serisi gibi uygun fiyatlı modellerin One UI 7 ile piyasaya sürülmesine rağmen, Galaxy S24, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi üst segment cihazların henüz kararlı sürüme ulaşmamış olması olduğu belirtildi. Samsung'un güncellemeyi önümüzdeki ay dağıtmaya başlayacağı paylaşıldı. İlk etapta Galaxy S24 serisinin güncellemeyi alacağı, ardından Z Fold 6, Z Flip 6 ve Tab S10 serisi gibi modellerin de sürece dahil olmasının planlandığı aktarıldı. Daha sonra ise orta segment ve giriş seviyesi modellerin kararlı sürüme geçeceği paylaşıldı.
Güncellemeyi beklemek istemeyen kullanıcılar için iki seçenek olduğu belirtildi: Beta programına katılmak veya kutudan One UI 7 ile çıkan bir Galaxy modeli satın almak. Beta programına dahil olabilmek için Galaxy S24, S23, A55 veya Z Fold 6/Flip 6 gibi bir cihaza sahip olunması ve uygun ülkelerden birinde yaşanması gerektiği paylaşıldı.