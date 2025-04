Samsung, merakla beklenen Galaxy Tab S10 FE serisini nihayet duyurdu. Gayet iyi özelliklerle donatılan tabletlerin özellikleri hiç fena değil. Peki fiyatlar nasıl?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir gündemde olan yeni tabletlerini duyurdu. Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+ isimli tabletler, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu tabletler hangi özelliklerle donatıldı?

Samsung'un yeni tabletlerinde 90 Hz tazeleme oranı ve 800 nit tepe parlaklık değerine sahip LCD ekranlar yer alıyor. Galaxy Tab S10 FE'nin ekran boyutu 10.9 inç olarak açıklanırken plus modelde 13.1 inç ekran boyutu görüyoruz. Öte yandan; her iki tablette de 12 MP çözünürlük sunan geniş açılı selfie kamera yer alıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung'un Exynos 1580 işlemcisinden güç alan tabletlerde 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanları sunuluyor. Sadece Wi-Fi veya hem Wi-Fi hem de 5G desteğine sahip versiyonlarla gelen tabletlerden temel modelde 8.000 mAh, plus modelde ise 10.090 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Her iki tablet de Android 15 tabanlı One UI arayüzü ile çalışıyor ve Circle to Search başta olmak üzere en güncel Galaxy AI özelliklerini barındırıyorlar.

Tahmin edebileceğiniz üzere S Pen desteğine de sahip olan tabletler, su ve toza karşı dayanıklılık gösteren IP68 sertifikasına sahipler. eSIM, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 gibi yeni nesil teknolojilerin bulunduğu tabletler, bir çift hoparlöre sahipler ve 45W hızlı şarj desteği sunuyorlar. Tüm bunlara ek olarak, her iki modelde de yapay zekâ destekli 13 MP kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE fiyatı: