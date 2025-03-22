HONOR, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek tableti Pad X9a'yı duyurdu. Tabletin fiyatı açıklanmadı ancak satışa sunulduğu pazarlarda ilgi görecek gibi duruyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni tablet modeli Pad X9a'yı duyurdu. Fena sayılmayacak özelliklerle donatılan tablet, satışa sunulduğu pazarlarda ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. Peki HONOR Pad X9a, tüketicilere neler sunuyor?

11.5 inç boyutunda 2.508 x 1.504 piksel çözünürlük sunan bir LCD ekranla donatılan tablet, 120 Hz tazeleme oranı ve 400 nit tepe parlaklık noktasına sahip. Tabletin ince sayılabilecek çerçeveleri ise 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka kısımda ise 8 MP çözünürlük sunan tek bir arka kamerayı görüyoruz.

Karşınızda HONOR Pad X9a

HONOR'un yeni tableti, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen tablette 35W hızlı şarj desteğine sahip 8.300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Tabletin işletim sistemi ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.

HONOR Pad X9a, şirketin Malezya için açtığı internet sitesinde listeleniyor. Ancak şirket, şu an için fiyat bilgisi vermedi. Tabletin özelliklerine baktığımızda bu cihazın uygun fiyatlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.